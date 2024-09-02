First VP Mehriban Aliyeva congratulates athlete Said Najafzade on Paralympic victory - PHOTO
First Vice-President Mehriban Aliyeva shared a post congratulating Azerbaijani athlete Said Najafzade on winning a gold medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games, News.Az reports.The post reads: “I congratulate athlete Said Najafzade on winning a gold medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games! Our athlete, who demonstrated professionalism and determination, has fulfilled the hopes of Azerbaijani fans! I sincerely congratulate the champion and wish him continued success!”