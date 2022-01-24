Iran’s roads and urban development minister arrives in Azerbaijan
- 24 Jan 2022 18:59
- 12 Aug 2024 00:41
- 169803
- Politics
- Share https://news.az/news/irans-roads-and-urban-development-minister-arrives-in-azerbaijan Copied
A delegation led by Iran’s Minister of Roads and Urban Development Rostam Ghasemi has today arrived in Azerbaijan for a visit, Azerbaijani Ambassador to Iran Ali Alizade tweeted.
A welcome ceremony was held for the Iranian delegation at the Fuzuli International Airport.
News.Az