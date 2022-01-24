Yandex metrika counter

Iran’s roads and urban development minister arrives in Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Iran’s roads and urban development minister arrives in Azerbaijan

A delegation led by Iran’s Minister of Roads and Urban Development Rostam Ghasemi has today arrived in Azerbaijan for a visit, Azerbaijani Ambassador to Iran Ali Alizade tweeted.

A welcome ceremony was held for the Iranian delegation at the Fuzuli International Airport.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      