Islamic Games: Two Azerbaijani taekwondo fighters advance to semifinals
Matches of the last competition day of taekwondo tournament in Baku 2017 the 4th Islamic Solidarity Games started today.
Report informs, Azerbaijani taekwondo fighters entered competition in 4 of 5 weight classes.
Youth Olympic Champion Said Guliyev (74kg) and the only female fighter Darya Shkurko dropped from the competition after being defeated in their first matches. Instead, Mahammad Mammadov (63kg) and Ramin Azizov (87kg) qualified to semifinal.
Taekwondo
Men
63 kg
1/2 final. Mahammad Mammadov - Alimjan Serikbayev (Kazakhstan)
1/4 final. Mahammad Mammadov - Omar Hajjami (Indonesia) - 26:10
1/8 final. Mahammad Mammadov - Ibrahim Zarman (Indonesia) - 9:2
74 kg
1/4 final. Said Guliyev - Tosh van Diyk (Surinam) - 19:17
87 kg
1/2 final. Ramin Azizov - Serdar Yüksel (Turkey)
1/4 final. Ramin Azizov - Anas Sadek (Jordan) - 27:8
Women
62 kg
1/4 final. Darya Shkurko - Sukayna al-Auni (Morocco) - 8:10
BakuSport Hall
Notably, final and semifinal matches of taekwondo competition will start at 18:00.
