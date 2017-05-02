Yandex metrika counter

Kremlin: Putin, Erdogan to discuss Syriaт crisis and military cooperation

The Russian and Turkish presidents, Vladimir Putin and Recep Tayyp Erdogan, will meet on Wednesday to discuss recent developments in Syria and prospects for cooperation in the military-technical field, Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov told reporters on Tuesday, APA reports quoting TASS.

"Turkey‘s side have already made public its intention to focus on various Syria-related problems, as well as bilateral cooperation, including in the military-technical sphere," Peskov said.

