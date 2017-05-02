Kremlin: Putin, Erdogan to discuss Syriaт crisis and military cooperation
02 May 2017
- 29 Jul 2024 15:03
The Russian and Turkish presidents, Vladimir Putin and Recep Tayyp Erdogan, will meet on Wednesday to discuss recent developments in Syria and prospects for cooperation in the military-technical field, Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov told reporters on Tuesday, APA reports quoting TASS.
"Turkey‘s side have already made public its intention to focus on various Syria-related problems, as well as bilateral cooperation, including in the military-technical sphere," Peskov said.
