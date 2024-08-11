Yandex metrika counter

Paris 2024: Azerbaijani wrestler Magomedkhan Magomedov wins bronze medal

Azerbaijani freestyle wrestler Magomedkhan Magomedov wins bronze medal at Paris Summer Olympics, News.az reports.

The athlete, who competed in the 97 kg weight category, met with Ukrainian representative Murazi Mchelidze in the match for 3rd place.

The Azerbaijani athlete defeated his opponent with a score of 10:0.

