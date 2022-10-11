News.az
Tag:
Bronze Medal
Azerbaijani fencer takes bronze at 6th Islamic Solidarity Games
17 Nov 2025-21:58
Azerbaijani freestyle wrestler wins bronze at 3rd CIS Games
03 Oct 2025-19:10
Azerbaijani judoka wins bronze at 2025 Cadet Worlds in Bulgaria
27 Aug 2025-21:11
Another Azerbaijani female cyclist claims omnium bronze in Kazakhstan
19 May 2025-18:55
Azerbaijani paraswimmer wins bronze medal in Paris
07 Sep 2024-23:17
Azerbaijani parajudoka Ilham Zakiev wins bronze medal at Paris Paralympic Games
07 Sep 2024-20:58
Paris 2024
: Azerbaijani wrestler Magomedkhan Magomedov wins bronze medal
11 Aug 2024-15:15
Azerbaijani freestyle wrestler to compete for bronze medal at Paris 2024
09 Aug 2024-22:22
Azerbaijani Para judoka wins bronze at 2023 European Championships
09 Aug 2023-09:36
Azerbaijani judoka clinches bronze at World Championships in Tashkent
11 Oct 2022-16:30
