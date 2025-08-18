President Trump refuses to rule out sending U.S. troops to Ukraine war zone
- 18 Aug 2025 21:47
- 18 Aug 2025 21:57
- 1031750
- World
- Share https://news.az/news/president-trump-refuses-to-rule-out-sending-us-troops-to-ukraine-war-zone Copied
Photo:White House/YouTube
Zelenskyy’s assent came after Trump said the three leaders could meet if Monday’s White House meetings go well, News.Az reports citing foreign media.
“We are ready for trilateral,” he said.
Such a meeting would be held to negotiate an end to Russia war against Ukraine.