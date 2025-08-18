Yandex metrika counter

President Trump refuses to rule out sending U.S. troops to Ukraine war zone

  • World
  • Share
President Trump refuses to rule out sending U.S. troops to Ukraine war zone
Photo:White House/YouTube

Zelenskyy’s assent came after Trump said the three leaders could meet if Monday’s White House meetings go well, News.Az reports citing foreign media.

“We are ready for trilateral,” he said.

Such a meeting would be held to negotiate an end to Russia war against Ukraine.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      