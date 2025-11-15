Presidents of Central Asian nations arrive at Islamic Civilization Center
Photo credit: Akorda
Kassym-Jomart Tokayev, Shavkat Mirziyoyev, Ilham Aliyev, Sadyr Japarov, and Emomali Rahmon have arrived at the Center for Islamic Civilization, News.Az reports citing Kazinform.
Earlier, leaders of Kazakhstan and Uzbekistan held a joint briefing for mass media.
President Kassym-Jomart Tokayev arrived in Tashkent for a state visit. The Kazakh, Uzbek leaders held talks in Tashkent.
Kassym-Jomart Tokayev and Shavkat Mirziyoyev addressed the II meeting of the Supreme Interstate Council. The presidents took part via videoconference in a ceremony of launching joint projects of Kazakhstan and Uzbekistan.
Shavkat Mirziyoyev presented Kassym-Jomart Tokayev with Uzbekistan’s highest state award.