Yandex metrika counter

Russia imposes sanctions against new Ukrainian PM, several ministers

  • World
  • Share
Russia imposes sanctions against new Ukrainian PM, several ministers
Image Courtesy: X - @Svyrydenko_Y

The Russian government has imposed economic sanctions against new Ukrainian Prime Minister Yuliia Svyrydenko, according to a corresponding decree that has been published on the legal acts portal, News.Az informs via TASS.

"Svyrydenko, Yuliia Anatoliivna, date of birth - December 25, 1985, place of birth - Chernihiv, Chernihiv Region, Ukrainian SSR, USSR," the list stated.

In addition, former Ukrainian Minister of Justice Denys Maliuska and former Minister of Infrastructure Oleksandr Kubrakov have also been sanctioned.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      