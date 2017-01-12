Russia, Turkey agree to coordinate airstrikes against terrorists in Syria
Russian and Turkish military officials on Thursday agreed to coordinate airstrikes against terrorist targets in Syria and signed a memorandum on combat flight safety during missions in Syrian airspace, the Russian Defense Ministry said, APA reports quoting Sputnik.
On January 12, Russian and Turkish military officials held consultations on coordination of actions in the fight against terrorists in Syria at the Russian Defense Ministry.
"The memorandum establishes mechanisms of coordination and interaction between Russian and Turkish aircraft during airstrikes against terrorist targets, as well as measures aimed at preventing flight incidents involving aircraft and unmanned aerial vehicles in Syrian airspace," the ministry said in a statement.
