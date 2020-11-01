Yandex metrika counter

Armenia shells Azerbaijan’s Tartar city, Aghjabadi district

Starting from 10:00 (GMT+4) on November 1, the Armenian armed forces are subject to intensive artillery shelling of the city of Tartar, the Shikharkh village, the villages of Gapanli, Esquipara, Sahlaabad, as well as the village of Yukhari Kiyameddinli of the Aghjabadi region, the Azerbaijani Defense Ministry said on Sunday.


News.Az 

