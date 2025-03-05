Yandex metrika counter

Türkiye and US discuss relations and regional issues

  • World
  • Share
Türkiye and US discuss relations and regional issues

Top foreign policy and security advisers from Türkiye and the US held discussions on bilateral relations on Wednesday.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan's chief adviser Akif Cagatay Kilic and US National Security Adviser Mike Waltz held a phone call, according to Kilic's office, News.Az reports citing Anadolu.

They also exchanged views on global and regional issues.

No further information was shared about the talks.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      