Türkiye and US discuss relations and regional issues
Top foreign policy and security advisers from Türkiye and the US held discussions on bilateral relations on Wednesday.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan's chief adviser Akif Cagatay Kilic and US National Security Adviser Mike Waltz held a phone call, according to Kilic's office, News.Az reports citing Anadolu.
They also exchanged views on global and regional issues.
No further information was shared about the talks.