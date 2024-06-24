Yandex metrika counter

Türkiye’s TCG Kemal Reis holds training exercises off Libyan coast

The Turkish frigate TCG Kemal Reis conducted training exercises off the coast of Libya, the Turkish Ministry of National Defense has announced, News.Az reports.

The training included helicopter landing and take-off drills along with a gunfire exercise, the ministry said on X.

The frigate is currently deployed as part of the Turkish Naval Task Group.


News.Az 

