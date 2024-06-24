Türkiye’s TCG Kemal Reis holds training exercises off Libyan coast
The Turkish frigate TCG Kemal Reis conducted training exercises off the coast of Libya, the Turkish Ministry of National Defense has announced, News.Az reports.The training included helicopter landing and take-off drills along with a gunfire exercise, the ministry said on X.
The frigate is currently deployed as part of the Turkish Naval Task Group.
Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG KEMALREİS fırkateynimiz, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış ve silah atış eğitimleri gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xk6fAZYPPq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2024