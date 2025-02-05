Two US fighter jets make emergency landing in Japan
Two US Air Force F-35 fighter jets were forced to make an emergency landing at Matsuyama Airport in Japan’s Ehime Prefecture after running low on fuel, News.Az reports, citing Japanese media.
As a result, a civilian flight from Osaka experienced a 13-minute delay before it could land.
This incident follows a similar emergency landing by a US Air Force helicopter in Kanagawa Prefecture on October 10, 2024.