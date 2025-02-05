Yandex metrika counter

Two US fighter jets make emergency landing in Japan

  • World
  • Share
Two US fighter jets make emergency landing in Japan
Photo: Getty Images

Two US Air Force F-35 fighter jets were forced to make an emergency landing at Matsuyama Airport in Japan’s Ehime Prefecture after running low on fuel, News.Az reports, citing Japanese media.

As a result, a civilian flight from Osaka experienced a 13-minute delay before it could land.

This incident follows a similar emergency landing by a US Air Force helicopter in Kanagawa Prefecture on October 10, 2024.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      