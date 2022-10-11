Ukraine says Russia has kidnapped deputy head of Zaporizhzhia nuclear plant
A deputy head of the Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine has been kidnapped by Russian forces and is being detained in an unknown location, Ukraine's state nuclear energy company Energoatom said on Tuesday, News.az reports citing Reuters.
In a post on the Telegram messaging app, Energoatom said the official, Valeriy Martynyuk, had been seized on Monday.
The Russian defence ministry did not immediately respond to a request for comment.