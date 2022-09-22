Ukraine, US energy ministers discuss sanctions on Rosatom - Ukrainian energy ministry
Ukraine's energy minister German Galushchenko discussed the possibility of sanctions on Russia's nuclear power supplier Rosatom with U.S. Energy Secretary Jennifer Granholm at takls in the United States, Ukraine's energy ministry said on Thursday, News.az reports citing UNIAN.
"German Galushchenko emphasized that the Russian state corporation Rosatom takes direct part in the aggression against Ukraine and covers up acts of nuclear terrorism," the ministry wrote on its website.