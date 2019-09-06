Yandex metrika counter

Zimbabwe's former leader Mugabe dies at 95

Zimbabwe's former leader Robert Mugabe has died at the age of 95, mulitiple sources reported Friday, Xinhua reported.

"It is with the utmost sadness that I announce the passing of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe," tweeted incumbent President of Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

It is believed Mugabe had been receiving treatment in a hospital in Singapore since April.

Mugabe ruled the Southern African country for nearly four decades until being ousted in 2017.

