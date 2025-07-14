News.az
Tag:
Crude
Oil slips further as Gaza deal calms market tensions
10 Oct 2025-09:59
Saudi Arabia set to hike November crude prices for Asia
29 Sep 2025-13:50
Oil set for monthly drop as traders balance glut and geopolitics
29 Aug 2025-13:54
Oil markets cautious ahead of US inventory data, Trump-Putin talks
13 Aug 2025-11:44
Iraq and Syria discuss reopening Kirkuk–Baniyas oil pipeline
12 Aug 2025-19:09
Oil prices fall on easing supply concerns amid Ukraine peace talks
11 Aug 2025-14:49
Oil on track for back-to-back gains as US economic resilience fuels optimism
18 Jul 2025-10:20
Azerbaijan boosts oil exports in first half of 2025
17 Jul 2025-10:23
Oil prices surge to 3-week high on tightening supply
14 Jul 2025-17:05
Oil prices stabilize amid rising US stockpiles, new tariffs
10 Jul 2025-10:07
