Tag:
Eid Al-fitr
Putin extends Eid al-Fitr greetings to Russian Muslims
31 Mar 2025-04:30
UK Embassy in Azerbaijan congratulates Muslims on Eid al-Fitr
10 Apr 2024-05:01
US ambassador to Azerbaijan extends Eid greetings
10 Apr 2024-04:38
Vice-President Mehriban Aliyeva shares Instagram post on Eid al-Fitr -
PHOTO
10 Apr 2024-01:29
Pakistani PM makes phone call to President Ilham Aliyev
09 Apr 2024-16:40
In Photos:
Muslims around the globe celebrate Eid al-Fitr
22 Apr 2023-10:33
UK ambassador to Azerbaijan extends Eid greetings to Muslims
20 Apr 2023-23:25
US embassy congratulates Azerbaijani people on Eid al-Fitr
02 May 2022-07:09
Azerbaijan celebrates Eid al-Fitr
02 May 2022-05:09
