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Patient Safety
Tag:
Patient Safety
4 California hospitals get D grades for patient safety
Four hospitals in California received a D grade in a new national patient safety report that evaluates healthcare quality and risk prevention across the United States.
13 May 2026-13:58
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