News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Serzh Sargsyan
Tag:
Serzh Sargsyan
Armenia's ex-president Sargsyan faces new criminal charges
02 Jul 2025-12:51
Azerbaijan puts Armenia's ex-presidents on wanted list
21 Feb 2022-11:13
Nephew of Armenian ex-president sentenced to 5.5 years in prison
16 Jun 2021-21:18
Sargsyan’s confession will contribute to investigation of Armenia’s war crimes during second Karabakh war, analyst says
17 Feb 2021-15:57
Sargsyan: Azerbaijani cities were deliberately targeted during Karabakh war – CONFESSION
17 Feb 2021-12:29
Armenian Republican Party issues statement on charge brought against Serzh Sargsyan
05 Dec 2019-22:09
Latest News
WWII heroine from Azerbaijan turns 100
4.2 magnitude earthquake shakes Cloverdale and Santa Rosa
Russian boats disabled in Kherson, sabotage suspected
Sri Lanka issues storm, heavy rain warning
UK house price growth slows to weakest since March 2024
Spider venom drug enters trials for heart attacks
Tragedy off Gambia’s coast highlights risks of irregular migration
World No. 1 Sabalenka slams 'insane' tennis schedule
China to probe Meta's acquisition of AI startup Manus
Russia launches major attack on Kryvyi Rih, Zelenskyy’s hometown
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31