Azerbaijani, Armenian foreign ministers to meet in Almaty this week

Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov will hold a meeting with his Armenian counterpart Ararat Mirzoyan in Almaty on May 10, News.Az reports.

This was announced by Aykhan Hajizada, spokesman for Azerbaijan’s Foreign Ministry.

“In accordance with previously reached agreements, negotiations between the Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov and Minister of Foreign Affairs of Armenia Ararat Mirzoyan will be held in Almaty on 10 May 2024,” the spokesman said on X.


