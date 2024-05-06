Azerbaijani, Armenian foreign ministers to meet in Almaty this week

Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov will hold a meeting with his Armenian counterpart Ararat Mirzoyan in Almaty on May 10, News.Az reports.

In accordance with previously reached agreements, negotiations between the Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun and Minister of Foreign Affairs of Armenia @AraratMirzoyan will be held in Almaty on 10 May 2024. pic.twitter.com/W36EZwCfW5