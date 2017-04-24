Yandex metrika counter

ADB allocates over $1.3B loan to Azerbaijan in 2016

  • Economics
  • Share
ADB allocates over $1.3B loan to Azerbaijan in 2016

Asian Development Bank (ADB) allocated $1.325 billion loan to Azerbaijan for financing of 4 projects in 2016, APA-Economics reports citing to Interfax.

Of this, $520 million was allocated for expansion of energy network, $75 million for improvement of water supply, $500 million for Shahdeniz, $500 million for support to economic growth in the country.
 
This amount does not include $500 million allocated for the Southern Gas Corridor.
 
As of December 31, 2016 ADB’s loan portfolio on Azerbaijan’s private sector makes up $373.6 million.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      