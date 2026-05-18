At least four dead in shooting in Türkiye's Mersin
- 18 May 2026 19:43
- 18 May 2026 19:46
At least four people were killed and eight injured when a gunman opened fire in Mersin, southern Türkiye.
Two people were killed inside a restaurant and two others elsewhere, News.Az reports, citing DHA.
The shooter fled in a car. An extensive police chase is under way.
By Ulviyya Salmanli