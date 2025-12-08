Azerbaijan gas orders via TAP to Europe revealed

+ ↺ − 16 px

The Trans-Adriatic Pipeline (TAP), which transports Azerbaijani natural gas to Europe, received orders of 350,029,291 kWh from Greece’s Kipoi exit point on December 8, 2025, according to TAP’s electronic platform.

This is 6.57% lower compared to orders recorded last Monday. For the period from December 9 to 15, TAP received 348,019,866 kWh from Kipoi, down 1.14% from December 2 and 0.57% compared to December 3–8, News.Az reports, citing Trans Adriatic Pipeline (TAP).

Daily orders from Greece’s Komotini exit point for December 8–15 remained at 28,674,418 kWh, consistent with last week’s volumes. Meanwhile, Nea Mesimvria exit point received 30,346,301 kWh, unchanged from the previous week.

From Italy’s Melendugno exit point, orders for December 8–15 totaled 287,012,315 kWh, an 8.49% drop compared to December 2. Compared with December 3, the volume is slightly lower by 0.69%, while remaining stable compared to December 3–8.

The Trans-Adriatic Pipeline was completed in October 2020. TAP spans 878 km, including 550 km in northern Greece, 215 km in Albania, 105 km under the Adriatic Sea, and 8 km in Italy. Deliveries of Azerbaijani gas to consumers in Italy, Greece, and Bulgaria via TAP began on December 31, 2020.

News.Az