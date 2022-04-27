Yandex metrika counter

Azerbaijan, Israel discuss prospects for expanding trade relations

Azerbaijan’s Economy Minister Mikayil Jabbarov and Israeli Finance Minister Avigdor Liberman held a meeting to discuss prospects for expanding trade relations between the two countries, News.Az reports.

“During the meeting with Minister of Finance of Israel Avigdor Liberman, we had fruitful discussions on the current state of Azerbaijani-Israeli economic relations, prospects for expanding trade relations and new opportunities for cooperation,” Minister Jabbarov said on Twitter.


