Azerbaijan records high voter turnout in liberated territories
As of 17:00 (local time), a high voter turnout was recorded in Azerbaijan’s liberated territories as the snap presidential election is going on in the country, the Election Information Center of the Central Election Commission Secretariat has announced, News.Az reports.
According to the information, the voter turnout was 74,88 percent in Aghdam City constituency No. 118, 73,08 percent in Aghdam Village constituency No. 119, 74,36 percent in Jabrayil-Gubadli constituency No. 120, 76,12 percent in Lachin constituency No. 121, and 75,07 percent in Khankandi constituency No. 122, 74,24 percent in Kalbajar constituency No. 123, 73,25 percent in Shusha-Aghdam-Khojaly-Khojavand constituency No. 124, and 76,13 percent in Zangilan-Gubadli constituency No. 125.