Azerbaijan's First Vice-President congratulated Raman Salei on Paralympic bronze
- 07 Sep 2024 23:49
- 08 Sep 2024 08:49
- 1006483
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijan-s-first-vice-president-congratulated-raman-salei-on-paralympic-bronze Copied
First Vice-President Mehriban Aliyeva shared a post on her social media accounts congratulating Azerbaijani swimmer Raman Salei on winning a bronze medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games.News.Az presents the post: “Raman Salei's third medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games! I congratulate the bronze medalist! I thank all our winners for the joy they have brought to Azerbaijani fans! I wish each athlete strong health, strength, and new achievements.”