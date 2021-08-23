Azerbaijani karate fighter becomes two-time European champion
23 Aug 2021
Azerbaijani karate fighter Aminagha Guliyev has claimed gold in the men`s 60kg kumite event at the 48th Karate Junior, Cadet and U21 European Championships in Tampere, Finland, becoming a two-time European champion.
Another Azerbaijani karate fighters Huseyn Mammadli (67kg) and Madina Sadigova (55kg) have scooped bronze medals.
The championships brought together 1008 fighters from 45 countries.