Azerbaijani karate fighter becomes two-time European champion

Azerbaijani karate fighter Aminagha Guliyev has claimed gold in the men`s 60kg kumite event at the 48th Karate Junior, Cadet and U21 European Championships in Tampere, Finland, becoming a two-time European champion.

Another Azerbaijani karate fighters Huseyn Mammadli (67kg) and Madina Sadigova (55kg) have scooped bronze medals.

The championships brought together 1008 fighters from 45 countries.


