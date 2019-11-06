Azerbaijani karate fighters bring home ten medals from Iran
- 06 Nov 2019 15:56
- 22 Jan 2026 03:37
- 143113
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-karate-fighters-bring-home-ten-medals-from-iran Copied
Azerbaijani karate fighters have brought home ten medals, including two golds from the Golestan Cup 2019 held in Iran.
Tural Alakbarli (67kg) and Umid Asgarov (30kg) clinched golds, while Nijat Karimli (57kg), Nihat Karimzade (55kg), Isfandiyar Novruzov (30kg) and Yavarbey Abdullayev (+70kg) took silver medals of the tournament. Vahid Hasanov (35kg), Ikram Babayev (55kg), Mirjalal Alasgarov (60kg) and Aydin Farzali (52kg) bagged bronze medals for Azerbaijan.
News.Az