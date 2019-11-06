Yandex metrika counter

Azerbaijani karate fighters bring home ten medals from Iran

Azerbaijani karate fighters have brought home ten medals, including two golds from the Golestan Cup 2019 held in Iran.

Tural Alakbarli (67kg) and Umid Asgarov (30kg) clinched golds, while Nijat Karimli (57kg), Nihat Karimzade (55kg), Isfandiyar Novruzov (30kg) and Yavarbey Abdullayev (+70kg) took silver medals of the tournament. Vahid Hasanov (35kg), Ikram Babayev (55kg), Mirjalal Alasgarov (60kg) and Aydin Farzali (52kg) bagged bronze medals for Azerbaijan.

