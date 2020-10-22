Yandex metrika counter

Azerbaijan’s Gabala comes under missile fire from Armenia’s Gafan, Jermuk

Azerbaijan's gorgeous touristic center Gabala which is far away from theatre of military operations become target of Armenia's missile strike, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department Hikmet Hajiyev wrote on his Twitter page.

"Missiles launched from Gafan and Jermuk regions of Armenia. Most likely Saddam Hussein used Scuds. Insanity of Armenia has no limits," Hajiyev noted.

