Azerbaijan’s Gabala comes under missile fire from Armenia’s Gafan, Jermuk
- 22 Oct 2020 11:30
- 22 Jan 2026 03:37
- 153665
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/azerbaijans-gabala-comes-under-missile-fire-from-armenias-gafan-jermuk Copied
Azerbaijan's gorgeous touristic center Gabala which is far away from theatre of military operations become target of Armenia's missile strike, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department Hikmet Hajiyev wrote on his Twitter page.
"Missiles launched from Gafan and Jermuk regions of Armenia. Most likely Saddam Hussein used Scuds. Insanity of Armenia has no limits," Hajiyev noted.