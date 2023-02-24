Azerbaijan's Shusha and Uzbekistan's Khiva became sister cities
Azerbaijan's and Uzbekistan's several cities became sister cities, News.az reports.
The document on the twinning of the cities of Shusha of Azerbaijan - Khiva of Uzbekistan, Lankaran - Bukhara, Sheki - Kokand, Ganja - Samarkand was signed today in the Uzbekistan-Azerbaijan first interregional forum held in Tashkent.