Azerbaijan's Shusha and Uzbekistan's Khiva became sister cities

Azerbaijan's and Uzbekistan's several cities became sister cities, News.az reports.

The document on the twinning of the cities of Shusha of Azerbaijan - Khiva of Uzbekistan, Lankaran - Bukhara, Sheki - Kokand, Ganja - Samarkand was signed today in the Uzbekistan-Azerbaijan first interregional forum held in Tashkent.

News.Az