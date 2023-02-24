Yandex metrika counter

Azerbaijan's Shusha and Uzbekistan's Khiva became sister cities

Azerbaijan's and Uzbekistan's several cities became sister cities, News.az reports.

The document on the twinning of the cities of Shusha of Azerbaijan - Khiva of Uzbekistan, Lankaran - Bukhara, Sheki - Kokand, Ganja - Samarkand was signed today in the Uzbekistan-Azerbaijan first interregional forum held in Tashkent. 


