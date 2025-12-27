Yandex metrika counter

Canada to provide $2.5 billion in economic aid for Ukraine, prime minister says

Source: CNN

Canadian Prime Minister Mark Carney on Saturday announced an additional $2.5 billion of economic aid for Ukraine, News.Az reports, citing Reuters.
The assistance will help Ukraine unlock financing from the International Monetary Fund, Carney said during an appearance with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, who also spoke briefly to reporters.

