Chinese, Russian presidents did not discussed Ukraine's peace plan- Kremlin
- 22 Mar 2023 02:46
- 22 Jan 2026 03:37
- 183013
- World
Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping did not discuss Ukraine's peace plan and only discused Beijing's initiative, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Wednesday, News.az reports citing Urdupoint.
"...Ukraine's peace plan was not discussed, there was an exchange of views on the provisions that are contained in China's peace plan. President Putin said this," Peskov said at a briefing.