Hungarian PM Orbán wraps up Azerbaijan visit
- Azerbaijan
Francois Lenoir / Reuters
Hungary's Prime Minister Viktor Orbán has concluded his visit to Azerbaijan.
A guard of honor was lined up for the Hungarian prime minister at Gabala International Airport, News.Az reports, citing AZERTAC.
Prime Minister Orbán was seen off by Azerbaijan’s Minister of Culture Adil Karimli and other officials.