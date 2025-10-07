Yandex metrika counter

Hungarian PM Orbán wraps up Azerbaijan visit

Francois Lenoir / Reuters

Hungary's Prime Minister Viktor Orbán has concluded his visit to Azerbaijan.

A guard of honor was lined up for the Hungarian prime minister at Gabala International Airport, News.Az reports, citing AZERTAC.

Prime Minister Orbán was seen off by Azerbaijan’s Minister of Culture Adil Karimli and other officials.


News.Az 

