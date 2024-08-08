Yandex metrika counter

Iran's president, Italian premier address regional, int'l issues in discussions

Iranian President Masoud Pezeshkian and Italian Prime Minister Giorgia Meloni have talked about major developments in the West Asia region and other global issues, News.Az reports citing Iranian media.

Pezeshkian and Meloni held a phone talk on Thursday, discussing key regional and international issues as well as ways to maintain global peace and security.

The two also discussed relations between Iran and Italy, which currently holds the rotating presidency of the group of seven major economies, known as G7.




