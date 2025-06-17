Yandex metrika counter

Israel expects US to join strike on Iran ‘soon’; Netanyahu calls emergency meeting

  • World
  • Share
Israel expects US to join strike on Iran ‘soon’; Netanyahu calls emergency meeting

Israeli officials expect the United States to soon join a military strike against Iran amid escalating tensions over Tehran’s nuclear program and regional actions.

Israel has made it clear that it needs American support to destroy the heavily fortified Fordow nuclear facility deep in the mountains, News.Az reports citing foreign media.

News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      