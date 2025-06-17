Israel expects US to join strike on Iran ‘soon’; Netanyahu calls emergency meeting
- 1026465
- World
- Share https://news.az/news/israel-expects-us-to-join-strike-on-iran-soon-netanyahu-calls-emergency-meeting Copied
Israeli officials expect the United States to soon join a military strike against Iran amid escalating tensions over Tehran’s nuclear program and regional actions.
Israel has made it clear that it needs American support to destroy the heavily fortified Fordow nuclear facility deep in the mountains, News.Az reports citing foreign media.