Israel's COP29 national coordinator visits Azerbaijan

Israel's COP29 national coordinator Carmela Shamir has visited Azerbaijan, the Israeli Ambassador to Azerbaijan, George Deek, said in a post on X, News.Az reports.

"Excited to wrap up Israel’s COP29 national coordinator’s visit to Baku! Energizing meetings, setting the stage for a successful and memorable event. Anticipating a strong Israeli presence at COP29!" the diplomat said.

