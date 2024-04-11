Israel's COP29 national coordinator visits Azerbaijan
Israel's COP29 national coordinator Carmela Shamir has visited Azerbaijan, the Israeli Ambassador to Azerbaijan, George Deek, said in a post on X, News.Az reports.
"Excited to wrap up Israel’s COP29 national coordinator’s visit to Baku! Energizing meetings, setting the stage for a successful and memorable event. Anticipating a strong Israeli presence at COP29!" the diplomat said.