China condemns attacks on Gulf states, foreign ministry says
Photo: Reuters
China said it does not support attacks on Gulf countries and condemned strikes targeting civilians and non-military facilities, a spokesperson for the Chinese Foreign Ministry said on Wednesday.
Speaking at a regular press conference in Beijing, ministry spokesperson Guo Jiakun stated that China opposes any actions that threaten regional stability or endanger civilian lives, News.Az reports, citing Reuters.
Beijing reiterated its position against indiscriminate attacks and emphasized the importance of protecting civilians and civilian infrastructure during ongoing regional tensions.
China’s remarks come amid escalating security concerns across the Gulf region.
By Aysel Mammadzada