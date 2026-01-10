Yandex metrika counter

One dead after car crashes into tractor in Azerbaijan's Tartar

  • Azerbaijan
  • Share
One dead after car crashes into tractor in Azerbaijan's Tartar
Photo: Jagran

One person has died after a passenger car crashed into a tractor in Azerbaijan’s Tartar district late at night, according to local media reports.

The victim was identified as the driver of the vehicle, Taleh Guliyev. Authorities have launched an investigation into the incident, News.Az reports, citing local media.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      