One dead after car crashes into tractor in Azerbaijan's Tartar
Photo: Jagran
One person has died after a passenger car crashed into a tractor in Azerbaijan’s Tartar district late at night, according to local media reports.
The victim was identified as the driver of the vehicle, Taleh Guliyev. Authorities have launched an investigation into the incident, News.Az reports, citing local media.