OSCE Chairman-in-Office to visit Azerbaijan this week
The OSCE Chairman-in-Office and Poland’s Minister for Foreign Affairs Zbigniew Rau will visit Georgia, Azerbaijan, and Armenia from 29 March to 1 April for meetings with high-level officials, News.az reports citing official website of OSCE.
In Georgia, Minister Rau will meet with President Salome Zourabichvili, Prime Minister Irakli Garibashvili, Vice Prime Minister, and Foreign Minister David Zalkaliani, and First Deputy Chairman of the Parliament Giorgi Volski.
During his visit to Azerbaijan, he will meet with President Ilham Aliyev and Foreign Minister Jeyhun Bayramov.
In Armenia, Rau will meet with President Vahagn Khachaturyan, Prime Minister Nikol Pashinyan, and Foreign Minister Ararat Mirzoyan.
The trip will focus on promoting peaceful cooperation, dialogue, and stability in the South Caucasus region.