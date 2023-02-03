Yandex metrika counter

President Ilham Aliyev receives delegation led by EU Commissioner

  • Politics
  • Share
President Ilham Aliyev receives delegation led by EU Commissioner

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received a delegation led by EU Commissioner for Energy Kadri Simson, who attended the 9th Southern Gas Corridor Advisory Council Ministerial Meeting and 1st Green Energy Advisory Council Ministerial Meeting in Baku.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      