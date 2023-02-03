President Ilham Aliyev receives delegation led by EU Commissioner
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received a delegation led by EU Commissioner for Energy Kadri Simson, who attended the 9th Southern Gas Corridor Advisory Council Ministerial Meeting and 1st Green Energy Advisory Council Ministerial Meeting in Baku.