At Turkmenbashi International Airport, PM Ali Asadov was welcomed by Hojamyrat Geldimyradov, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, along with other officials, News.Az reports.
Prime Minister Ali Asadov visits Turkmenistan for talks
- 04 Aug 2025 22:02
On August 4, Azerbaijan's Prime Minister, Ali Asadov, began a working visit to Turkmenistan.