Yandex metrika counter

Prime Minister Ali Asadov visits Turkmenistan for talks

  • Azerbaijan
  • Share
Prime Minister Ali Asadov visits Turkmenistan for talks

On August 4, Azerbaijan's Prime Minister, Ali Asadov, began a working visit to Turkmenistan.

At Turkmenbashi International Airport, PM Ali Asadov was welcomed by Hojamyrat Geldimyradov, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, along with other officials, News.Az reports.

News about - Prime Minister Ali Asadov visits Turkmenistan for talks
News about - Prime Minister Ali Asadov visits Turkmenistan for talks

News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      