Russian deputy defense minister detained on suspicion of bribe-taking

Russian deputy defense minister detained on suspicion of bribe-taking

Russian Deputy Defense Minister Timur Ivanov has been detained on suspicion of bribe-taking, the press service of the Russian Investigative Committee said.

"Russian Deputy Defense Minister Timur Vladimirovich Ivanov was detained on suspicion of committing a crime under part 6, article 290 of the Russian Criminal Code (bribe-taking)," it said.


