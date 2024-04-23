Russian deputy defense minister detained on suspicion of bribe-taking
23 Apr 2024
Russian Deputy Defense Minister Timur Ivanov has been detained on suspicion of bribe-taking, the press service of the Russian Investigative Committee said.
"Russian Deputy Defense Minister Timur Vladimirovich Ivanov was detained on suspicion of committing a crime under part 6, article 290 of the Russian Criminal Code (bribe-taking)," it said.