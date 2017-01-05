SOCAR reduces oil export in December
SOCAR exported 79,846 tonnes of crude oil through Novorossiysk port in December 2016 (no oil export was carried out in December 2015).
Azerbaijan exported 170,965 tonnes of crude oil through Supsa port in December 2016, down 32.56% from 2015. Ceyhan port exported 1,290,954 tonnes in the same period, down 30.32% in comparison to a year earlier.
In January-December the Novorossiysk port exported 1,217,799 tonnes of crude oil, down 4.19% compared to a year earlier.
Supsa port exported 2,383,854 tonnes of crude oil in the reporting period, down 14.71% from 2015. Ceyhan port exported 16,784,975 tonnes, down 6.39% compared to a year ago. Kulevi terminal exported 14,946 tonnes of crude oil.
Figures of crude oil exported by SOCAR reflect oil belonging to both Azerbaijani government and the company.
News.Az