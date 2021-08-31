Turkey included in EU Digital COVID Certificate system
Turkey has been included in the EU Digital COVID Certificate system, the country announced on Monday.
In an online statement, Turkey's Directorate General of Civil Aviation said the EU Commission's equivalence decision for vaccination certificates issued in Turkey had been published in the bloc's Official Journal on Aug. 20.
The Adequacy Decision had been approved by the commission a day earlier, it added.
