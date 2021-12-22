Yandex metrika counter

Turkey’s Central Bank includes Azerbaijani manat in list of foreign currencies for trade

  • Economics
  • Share
Turkey’s Central Bank includes Azerbaijani manat in list of foreign currencies for trade

The Central Bank of Turkey has included the Azerbaijani manat and UAE dirhams in the list of "Foreign currencies for trade", according to the Turkish media.

The renewed list of 22 currencies includes US dollar, Australian dollar, new Azerbaijani manat, UAE dirham, Bulgarian lev, Chinese yuan, Danish krone, euro, South Korean won, British pound sterling, Iranian rial, Swedish krona, Swiss franc, Japanese yen, Canadian dollar, Qatari riyal, Kuwaiti dinar, Norwegian krone, Pakistani rupee, Romanian leu, Russian ruble and Saudi riyal.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      