US military helicopters make emergency landings in Japan

US military helicopters make emergency landings in Japan
Photo taken on Oct. 16, 2025 shows three U.S. military helicopters that made emergency landings at Takamatsu Airport in Kagawa Prefecture, western Japan. (Kyodo)

Three U.S. military helicopters made emergency landings Thursday afternoon at a commercial airport in western Japan, the Japanese Defense Ministry said.

The helicopters landed at around 2:25 p.m. at Takamatsu Airport in Kagawa Prefecture, News.Az reports, citing Kyodo.

No further details were immediately available.


