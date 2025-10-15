Singapore Airlines flight makes emergency landing in Baku after passenger falls ill
A Singapore Airlines Airbus A350 en route from Manchester to Singapore made an emergency landing in Baku on October 14, 2025, after a passenger suffered a sudden medical emergency.
The aircraft landed safely at 19:45 local time, where the airport’s medical team immediately provided first aid to the passenger, News.Az reports, citing the airport’s press service.
Following an initial assessment, the individual was transferred to a specialized medical facility for further treatment.
Airport authorities confirmed that all relevant services responded swiftly and in full coordination.
Heydar Aliyev International Airport, recognized as one of the region’s most advanced and secure aviation hubs, emphasized that ensuring passenger safety remains a top priority in all operations.