Zelensky meets Danish prime minister in southern Ukraine

Ukrainian President Volodymyr Zelensky met the Danish Prime Minister Mette Frederiksen in the southern city of Mykolaiv, according to a video on his Instagram channel, News.az reports citing CNN.

Together, they visited wounded Ukrainian soldiers in the hospital, where Zelensky handed out medals to medical military staff.



