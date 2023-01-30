Zelensky meets Danish prime minister in southern Ukraine
Ukrainian President Volodymyr Zelensky met the Danish Prime Minister Mette Frederiksen in the southern city of Mykolaiv, according to a video on his Instagram channel, News.az reports citing CNN.
Together, they visited wounded Ukrainian soldiers in the hospital, where Zelensky handed out medals to medical military staff.